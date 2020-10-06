 الشلف: مصالح الأمن توقف شخصين بتهمة المتاجرة بالمؤثرات العقلية

تمكن اليوم الثلاثاء عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوقادير من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 25 و63 سنة يقومان ببيع و ترويج الأقراص المهلوسة في عملية تم خلالها حجز 202 قرص مهلوس.

عملية التوقيف جاءت بعد ورود معلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما أقراص مهلوسة بصدد ترويجها بين أوساط الشباب قبل توقيف المشتبه فيهما وضبط كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 202 قرص بالإضافة إلى

مبلغ مالي يقدر حوالي بـ 13300د ج يعتبر من عائدات البيع و الترويج.

كما تم حجز دراجة نارية كانت تستعمل في تنقلاتهم ليتم إنجاز ملفهما الجزائي و إحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.