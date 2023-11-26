الشلف.. مصالح الأمن توقف شخصين بحوزتهما أكثر من 36 قنطارا من الشمة المقلدة

تمكنت شرطة الشلف مطلع هذا الأسبوع ، من إحباط محاولة ترويج كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة و المغشوشة مع توقف شخصين ينحدران من ولاية الشلف و إحدى الولايات الشرقية للوطن.

حيث تم حجز 120200 كيسا من مادة الشمة من مختلف الأنواع و العلامات يقدر بأكثر من 36 قنطار و بقيمة مالية تقدر بأزيد من 800 مليون سنتيم .

العملية جاءت على إثر قيام عناصر الشرطة بمراقبة شاحنة على مستوى إحدى نقاط المراقبة بالمدخل الجنوبي لمدينة الشلف.

أين أسفر التفتيش الدقيق للشاحنة عن إكتشاف كميات معتبرة من مادة الشمة المقلدة ، مموهة بإحكام بين الحمولة.

ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف ، عن قضية وضع للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان مغشوشة ، جنحة التهريب بإستعمال وسيلة نقل ، جنحة الخداع في نوع و مصدر السلعة.