الشلف: مصالح الأمن توقف مروجين بحوزتهما أزيد من 320 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن دائرة الشلف من توقيف شخصين في عقدهما الثاني يقومان بترويج الأقراص المهلوسة وسط الشباب وذلك بعد تنفيذ عمليتين منفصلتين تم خلالهما حجز 323 قرص مهلوس. وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن العملية الأولى تم خلالها توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يبيع و يروج المخدرات والأقراص المهلوسة عبر أحياء مدينة.

قضية الحال تمت على إثر معلومات مفادها وجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية و المخدرات بصدد ترويجها في أوساط الشباب، وبعد تنفيذ عملية التدخل تم توقيف المشتبه فيه و ضبط بحوزته ب 146 قرص مهلوس.

بالإضافة إلي قطع من المخدرات بوزن 10 غ من الكيف المعالج ليتم إنجاز ملف جزائي في حقه عن قضية حيازة وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

فيما أسفرت العملية الثانية على توقيف شخص كان بصدد ترويج وبيع أقراص مهلوسة، بإستعمال وصفات طبية، بعد استغلال للمعلومات و الترصد للمشتبه فيه على مستوى أحد أحياء المدينة تم توقفيه، و ضبط بحوزته 177 قرص مهلوس،

فضلا عن وصفات طبية تتضمن أدوية مصنفة ضمن المؤثرات العقلية التي كان يقتني بها هذه الأقراص المهلوسة، أنجز ملف جزائي في حقه عن قضية حيازة المؤثرات العقلية من أجل العرض على الغير، وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.