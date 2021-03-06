الشلف: مصالح الدرك تحذر مستعملي الطريق السيار شرق غرب بسبب فيضان واد مكناسة

حذرت مصالح الدرك الوطني بولاية الشلف سهرة اليوم السبت مستعملي الطريق السيار شرق غرب المتوجهين من ولاية غليزان نحو ولاية الجزائر.

وأوضح بيان ذات المصالح أن الطريق لازال مغلق على مستوى محول واد سلي وذلك بسبب إرتفاع منسوب مياه وإنجراف التربة.

هذا وخلفت الأمطار المتساقطة على الولاية اليوم في إرتفاع منسوب واد فيضان واد مكناسة ما تسبب في فيضانه نحو الطريق السيار.

وأضاف ذات المصالح أنه تم تحويل حركة السير عبر الطريق الوطني رقم 04 .

وخلف فيضان واد مكناسة في وفاة 6 أشخاص ويتعلق الأمر بـ 3 نساء ورجلين وكذا طفل كحصيلة أولية فيما لا تزال عملية البحث متواصلة

كما تسبب إرتفاع منسوب الواد في جر 7 سيارات.