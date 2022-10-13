الشلف: مصالح بلدية أم الدروع تحذر مربي الدواجن من إنفلونزا الطيور

حذرت اليوم، مصالح بلدية أم الدروع بولاية الشلف، جميع مربي الدواجن بما في ذلك المشرفين على دجاج اللحم، دجاج البيض، وأمهات الدواجن من الأمراض الخطيرة والمعدية ولا سيما إنفلونزا الطيور.

في ذات السياق، أكدت ذات المصالح في إعلان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، على ضرورة توخي هؤلاء المربين الحيطة والحذر قصد ضمان صحة سلامة المستهلكين.

في وقت طالبت فيه كافة المربين بمراعاة شروط النظافة، وذلك من خلال القيام بعملية التطهير ومنع دخول الأشخاص الغرباء إلى منشآتهم، وفي حالة ظهور أية أعراض مرضية على المربي الإتصال فورا بمكتب الطبيب البيطري.