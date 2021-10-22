الشلف..مصرع خمسيني دهسه قطار كوراديا بوادي سلي

لقي رجل في 50 من عمره، اليوم الجمعة، مصرعه اثر تعرضه لحادث دهس من طرف قطار عند مدخل بلدية وادسلي بولاية الشلف.

وسجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها في حدود الساعة السابعة مساء، وذلكفي منطقة بالقرب من مصنع الاسمنت و مدخل بلدية وادسلي.

وبالتحديد عند النقطة الكلومترية PK222+700، اما القطار فهو من نوع كوراديا الحامل للرقم ZZe 16، لنقل المسافرين على الخط الرابط بين الجزائر العاصمة – وولاية وهران.

الشخص لقي حتفه في عين المكان وحسب شهود عيان فإنه يعاني من اضطربات نفسية.