الشلف : مصرع ربة بيت وابنتها ونجاة طفل داخل مسكن العائلة بحي المصالحة 

سجلت مصالح الحماية المدنية مساء هذا اليوم في حدود الساعة 20 سا مصرع البالغة 39 سنة و ابنتها صاحبة 10سنوات في ظروف غامظة ، ولحسن الحظ نجى طفل يبلغ 8 سنوات داخل مسكنهم الكائن بحي المصالحة .

مصالح الحماية المدنية تدخلت فور وصول نداء من مواطنين الى عين المكان لاجل اسعاف واجلاء أفراد العائلة الى مستشفى اولاد محمد وهم في حالة فقدان للوعي وللاسف توفيت الام وابنتها في المستشفى ونجى الابن .

اسباب الحادثة تبقى مجهولة و التحقيق جاري من طرف السلطات المعنية الا انه تبقى مجرد احتمال و شكوك ضئيلة، ان اسباب الحادثة هي الاختناق على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون