الشلف..مصرع شخص وإصابة آخر اثر انحراف سيارة بالطريق السيار شرق- غرب

لقي شخص حتفه وأصيب اخر بجروح خطيرة، في حادث مرور سجلته مصالح الحماية المدنية مساء اليوم، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بمنطقة البواشرية بلدية بوقادير إتجاه وهران.

الحادث تمثل في انحراف سيارة سياحية عن الطريق، وإصطدامها بالحاجز الاسمنتي مخلفا للاسف وفاة احد ركابها في عين المكان واصابة مرافقه بجروح خطيرة.

مصالح الحماية المدنية قدمت الاسعافات الاولية، ونقله الى المصالح الاستشفائية. في حين تم تحويل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بعد ماتم الانتهاء من الاجراءات القانونية للمصالح المختصة. .