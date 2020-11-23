الشلف: معاق يحتج للمطالبة بالتحقيق في إقصائه من السكن بعين أمران

أقدم اليوم المدعو نكاف حكيم وهو من ذوي الإحتياجات الخاصة على الإحتجاج أمام مقر الولاية للمطالبة بتدخل والي الشلف لفتح تحقيق في قضية إقصائه من الإستفادة من السكن الإجتماعي ضمن حصة 160 وحدة التي تم الإفراج عن القائمة الأولية للمستفيدين مؤخرا بعين أمران.

ووفق تصريحات المحتج المصاب بإعاقة ذهنية بنسبة 100 بالمائة وفق البطاقة الصادرة عن مديرية النشاط الإجتماعي فإن دخله لايسمح له بالكراء وبناء أسرة وتحقيق رغبته في إتمام نصف دينه في ظل إنفصال والديه.

في ذات السياق تسائل نكاف عن الإقصاء الذي طاله في وقت توجد فيه تعلمات ونصوص تضمن لذوي الإحتياجات الخاصة نسبة يكفلها القانون في الإستفادة من الحصص السكنية.