الشلف: مقتل شاب وجرح إثنين من أقاربه في حادث إطلاق نار بحي الإخوة عباد

أخبار الجزائر
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الشلف: مقتل شاب وجرح إثنين من أقاربه في حادث إطلاق نار بحي الإخوة عباد
بقلم يحيى عزواو

لقي عشية اليوم السبت شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، فيما أصيب إثنين من أقاربه بجروح إثر إقدام الجاني على إخراج بندقية صيد وإطلاق النار على خصومه، بعد حصول خلاف ومناوشات حول تمرير قناة للمياه على مستوى حي الإخوة عباد ببلدية الشلف.

حدث هذا في وقت تدخلت فيه مصالح الأمن لفتح تحقيق معمق في حيثيات الحادثة التي هزت المنطقة، فيما أشارت فيه مصادر النهار أونلاين إلى أن ذات المصالح قد تمكنت من توقيف الجاني في ظرف قياسي.

فيما تم نقل جثة الضحية والمصابين إلى مستشفى أولاد محمد لتلقي العلاج في إنتظار ما ستسفر عليه نتائج التحقيقات الجارية في قضية الحال.


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