الشلف: مقتل شخص بطعنات خنجر وسط مدينة الكريمية

أفادت اليوم مصادر محلية متطابقة النهار أونلاين، بأن شخصا قد لقي حتفه وسط مدينة الكريمية بولاية الشلف، الضحية عسكري كان في إجازة يدعى م.م تلقي عدة طعنات بواسطة سلاح أبيض من خنجر في وضح النهار من قبل شخص غريب عن المنطقة.

ما تطلب نقله على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بالكريمية مركز أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

حدث هذا في وقت أشارت فيه مصادرنا إلى أن الجاني ينحدر من إحدى ولايات شرق البلاد، قد توقيفه من قبل مصالح الأمن مباشرة بعد إرتكابه لهذه الجريمة الشنعاء وهو يحاول الفرار.

هذا فيما تدخلت مصالح الأمن لفتح تحقيق معمق في حيثيات الحادثة التي هزت المنطقة في محاولة لمعرفة الأسباب التي تقف وراء إقدام الجاني على إرتكاب مثل هذا الجرم الشنيع.