الشلف: مكتتبو عدل يحتجون للمطالبة بإعتماد معيار الإقامة في قرار التخصيص بتنس

أقدم اليوم العشرات من مكتتبي عدل 2 على الإحتجاج على مستوى موقع واد القصب ببلدية تنس لمطالبة الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل للعمل في إتجاه إزالة العراقيل التي تعترض طريق تسوية وضعيتهم.

وحسب تصريحات بعض المكتتبين المحتجين فإن ما حدث في موقع ماينيس لن يتكرر في موقع واد القصب ، حيث طالبوا وزير السكن ومسؤولي وكالة عدل بضرورة إعتماد معيار الإقامة في قرارات التخصيص.

يحدث هذا في وقت طالب فيه هؤلاء المحتجون بتدخل أصحاب القرار للضغط على المقاولة المكلفة بالإنجاز وإلزامها على الإسراع في تجسيد مشروع الحصة الإضافية المقدرة ب 100 وحدة سكنية ، مطالبين بفتح تحقيق في أسباب تأخر إنطلاق الأشغال على الرغم من كل الوعود أطلقتها الجهات الوصية خلال الأشهرة الأخيرة.