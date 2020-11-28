الشلف: مناطق الظل بسيدي عكاشة تستفيذ من 3 مشاريع تنموية

كشفت مصادر مسؤولة بأن مناطق الظل على مستوى بلدية سيدي عكاشة قد إستفادت من 3 مشاريع هامة تحص تهيئة الطرقات وإنجاز الأحواض المائية.

ووفق ذات المصادر فإن المشاريع التي أوكلت مهمة إنجازها لمديرية الغابات تتمثل في تهيئة الطريق الرابطة بين منطقتي سيدي بوعيسي و البعاديد.

إلى جانب مشروع لإنجاز حوض مائي بدوار عمراوة، فضلا عن مشروع تهيئة الينابيع المائية بدوار عمراوة.

يحدث هذا في وقت طالبت السلطات التي قامت بزيارة ميدانية للمناطق المعنية بالمشاريع المذكورة، بضرورة تدخل الجهة المكلفة بالإنجاز للشروع في تنفيذ المشاريع التي إستفاد منها سكان مناطلق الظل بسيدي عكاشة.