الشلف: منتخبون يستنجدون بالوالي للتحقيق في إنقطاع المياه على برج البعل بالظهرة

طالب اليوم عدد من منتخبي المجلس الشعبي البلدي المجمد بالظهرة بضرورة تدخل والي الشلف لخضر سداس قصد فتح تحقيق معمق.

منتخبي بلدية المجمد طالبوا بتحقيق في قضية إنقطاع الماء الشروب على 540مسكن بمنطقة الظل المعروفة ببرج البعل لمدة تفوق السنة.

وحسب تصريحات هؤلاء المنتخبين للنهار أونلاين فإن أهالي برج البعل يعيشون منذ عام أزمة عطش لا تطاق.

مشيرين إلى إعتماد سكان المنطقة على إقتناء هذه المادة الحيوية من أصحاب الصهاريج القادمين من منبع عين سردون.

والتي تبعد عن المنطقة بأزيد من 30 كلم وبأثمان تفوق 2000 دج للصهريج الواحد.

كما تعتمد فيه بعض العائلات على إقتناء المياه من أصحاب الصهاريج القادمين من منبع المهارزية.

الأمر الذي إستغرب فيه هؤلاء المنتخبون الصمت الذي يلزمه المكلف بتسيير البلدية حيال هذه القضية.

وخاصة في ظل عدم إستفادة منطقة برج البعل إلى حد الساعة من عملية ترميم شبكة الماء الشروب .

فضلا عن عدم تجسيد مشروع ربط منطقتي أولاد بلقاسم وبرج البعل بقناة الماء الشروب.

ناهيك عن الغش الذي ميز حسب شهادتهم أشغال ترميم الخران المائي بالشعايبية.