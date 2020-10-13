الشلف: منتخبون يطالبون بإنهاء مهام مير مجاجة لوجوده تحت الرقابة القضائية

راسل اليوم الثلاثاء 4 منتخبين على مستوى المجلس البلدي للأبيض مجاجة بمعية 6 جمعيات تمثل المجتمع المدني والي الشلف لخضر سداس من أجل التدخل و إنهاء مهام رئيس البلدية الذي تم وضعه بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير وتأيد غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الشلف لأمر الوضع تحت الرقابة بعد متابعته رفقة 3 نواب في قضية التجاوزات التي ميزت توزيع قفة رمضان لسنة 2019 .

في ذات السياق ناشد هؤلاء المنتخبون إلى جانب ممثلي المجتمع المدني الوالي بضرورة تفعيل المادة 43 من القانون 11 / 10 المتعلق بالبلدية والتي تنص على توقيف كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية غو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الإستمرار في ممارسة عهدته.

كما إعتبر هؤلاء إستمرار رئيس بلدية الأبيض مجاجة في مهامه وهو محل تدابير قضائية مخالفة صريحة للقانون وخطوة من شأنها تكريس الإنسداد حسبهم وخاصة في ظل وجود شبهة تبديد المال العام.