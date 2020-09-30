الشلف.. منتخبون يطالبون بإنهاء مهام مير بريرة لوجوده تحت الرقابة القضائية

وقع اليوم 5 منتخبين على مستوى المجلس البلدي لبريرة في ولاية الشلف طلب إنهاء مهام رئيس البلدية الذي تم وضعه بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة تنس بعد متابعته في قضية التجاوزات التي ميزت توزيع قفة رمضان.

في ذات السياق ناشد هؤلاء المنتخبون الوالي لخضر سداس بتفعيل المادة 43 من القانون 11 / 10 المتعلق بالبلدية والتي تنص على توقيف كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية غو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الإستمرار في ممارسة عهدته.

حيث إعتبر هؤلاء مواصلة مير بريرة في مهامه وهو محل تدابير قضائية مخالفة صريحة للقانون وخطوة من شأنها تكريس الإنسداد حسبهم وخاصة في ظل وجود شبهة تبديد المال العام محل متابعة قضائية.