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الشلف.. مواصلة البحث عن الصياد المفقود في عرض البحر لليوم الخامس

أخبار الجزائر
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الشلف.. مواصلة البحث عن الصياد المفقود في عرض البحر لليوم الخامس
بقلم نادية بن طاهر

تتواصل اليوم الثلاثاء، عملية البحث عن الصياد المفقود في عرض البحر، شرق ميناء الصيد لبلدية سيدي عبد الرحمان بالشلف، لليوم الخامس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، يقوم بعملية البحث غطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية بتنس.

وأشار بيان الحماية المدنية، إلى إن حالة البحر هادئ، مما يسهل من عملية البحث.

واختفى الصياد، بعد سقوطه من قارب الصيد، يوم السبت المنصرم، على بعد 500 م عن الميناء البحري لسيدي عبد الرحمن.

وتم تدعيم مصالح الحماية، بالفرقة السينوتقنية، لتمشيط الشواطئ الصخرية بحثا عن الصياد البالغ 46 سنة.

الشلف

الشلف


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