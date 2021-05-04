الشلف.. مواصلة البحث عن الصياد المفقود لليوم الرابع

تواصل مصالح الحماية المدنية، عملية البحث عن الصياد المفقود في عرض البحر، بميناء الصيد بسيدي عبد الرحمان في الشلف، لليوم الرابع.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، يشارك في عملية البحث، غطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية بتنس.

وأشار البيان، إلى إن البحر قليل الاضطراب اليوم، وهو ما يسهل من عمل الغطاسين.

واختفى الصياد، بعد سقوطه من قارب الصيد، يوم السبت المنصرم، على بعد 500 م عن الميناء البحري لسيدي عبد الرحمن.

وتعول الحماية على الفرقة السينوتقنية في تدعيم غطاسي وأعوان الوحدة البحرية، لتمشيط الشواطئ الصخرية بحثا عن الصياد البالغ 46 سنة.