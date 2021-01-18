الشلف: مواطنون يطالبون بالتحقيق في تدني الخدمات بالفرع البلدي لبرج البعل بالظهرة

طالب اليوم مواطنو قرية برج البعل على مستوى بلدية الظهرة بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس .

وذلك قصد فتح تحقيق في قضية تدني الخدمة العمومية على مستوى الفرع البلدي الذي تتوفر عليه المنطقة المذكورة.

وحسب تصريحات بعض المواطنين المتصلين بالنهار أونلاين، فإن الفرع البلدي الذي كان يقدم الخدمة العمومية لأزيد من 400 عائلة بالمنطقة،

أصبح اليوم لا يقدم أي خدمة تذكر حسبهم بعد قطع الأنترنت عنه وتحويل جهاز الإعلام الألي الذي كان يستغل في تقديم الخدمات.

الحالة التي جعلت أهالي برج البعل يطالبون بضرورة فتح تحقيق في القضية، في وقت إستغرب بعض المواطنين وممثلي المجتمع المدني،

والمنتخبين عدم تحرك الجهة الوصية على البلدية في إتجاه إستغلال12جهاز إعلام ألي التي إقتنائها قبل عامين في تحسين الخدمة العمومية.