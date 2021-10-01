الشلف: مواطنون يطالبون بفتح تحقيق حول إختفاء مادة الزيت من المحلات!

طالب عشية اليوم، عدد من المواطنين المتصلين بالنهار، بضرورة التدخل العاجل لمصالح مديرية التجارة بولاية الشلف بغرض فتح تحقيق معمق في قضية إختفاء مادة الزيت في ظرف 24 ساعة في أغلب المحلات التجارية بالولاية.

وحسب التصريحات التي أدلى بها هؤلاء، فإن هذا الإختفاء المفاجئ سبقه تداول إشاعات وسط العامة خلال الساعات الأخيرة، مفادها وجود ندرة في مادة الزيت.

ما جعل أغلبية المواطنين يهرعون للإلتحاق بالمحلات التجارية لإقتناء هذه المادة الأساسية بكميات معتبرة تفوق الكميات التي يستهلكونها في مدة 6 اشهر أو حتى سنة كاملة.

الحالة التي جعلت كميات الزيت المعروضة في المحلات التجارية تنفذ في ظرف وجيز، في وقت لا يزال فيه بعض المواطنين يواصلون رحلتهم في البحث عن بدون الزيت من محل إلى آخر.

حدث هذا في وقت إستغرب فيه هؤلاء المواطنون، تكرار هذه الظاهرة على الرغم من كل الوعود التي أطلقتها السلطات المحلية وعلى رأسها مديرية التجارة بخصوص ردع التجار المضاربين من خلال تكثيف دوريات المراقبة للحد من إرتفاع الاسعار وتوقيف كل من يقف وراء محاولات تخزين السلع والمواد الغذائية وخاصة الأساسية منها.