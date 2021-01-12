الشلف: مواطنون يعترضون على إفتتاح قاعة علاج دون تأطير بدوار بوحيجب ببني حواء

إعترض اليوم عدد من مواطني دوار بوحيجب في أعالي بلدية بني حواء على إفتتاح قاعة العلاج التي إستفادت منها المنطقة.

وتعد دوار بوحيجب من أبرز مناطق الظل بالولاية دون تعيين الفريق الشبه الطبي الذي يتولى مهمة تقديم الخدمة الصحية.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن هذا الإعتراض جاء بعد حضور رئيسة دائرة بني وممثلي المؤسسة العمومية للصحة الجوارية.

وهذا بغرض وضع القاعة المذكورة حيز الخدمة بمناسبة الإحتفال بحلول السنة الأمازيغية يناير .

وتم تعيين ممرض للإشراف على هذا الهيكل الصحي الصحي الجديد في وقت تحفظ المواطنون عن هذا الإجراء وإعتبروه بغير الكافي.

قبل مطالبتهم بتعيين ممرضة وطبيب قصد ضمان توفبر الخدمة الصحية والحفاظ على تقاليد أهالي المنطقة.

بإعتبار أن الممرضة من شأنها إستقبال النساء والتكفل بهن.

ونشير إلى أن السلطات المحلية قد أشرفت اليوم كذلك على وضع قاعة علاج خلوفة ببلدية وادي قوسين حيز الخدمة.

وذلك بعد إنتهاء الأشغال قبل نجهيزها و تأطيرها خلال الأسابيع الأخيرة.