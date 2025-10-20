الشلف.. مواطنون يلقون القبض على المجرم الهارب “هشام الوهراني” ويسلمونه للدرك الوطني

ألقى مواطنون القبض على المجرم الهارب المدعو “هشام الوهراني” في منطقة على الحدود بين ولايتي الشلف وعين الدفلى.

وذلك بالقرب من سكة الحديد في منطقة الدحامنية بوادي الفضة في الشلف.

وقام المواطنون بتسليم المجرم المطلوب إلى أقرب نقطة للدرك الوطني التابعة لفرقة العطاف بعين الدفلى. ليتم نقله من طرف أفراد الدرك إلى مستشفى سيدي بوعبيدة لإجراء الفحوص الطبية الروتينية.

وبعد استكمال الإجراءات الطبية، تم نقل المجرم الهارب، منذ لحظات، من مستشفى سيدي بوعبيدة نحو مقر فرقة الدرك بالعطاف.