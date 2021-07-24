الشلف: مواطنو دوار أولاد الشيخ يعتصمون ويطالبون بمشاريع فك العزلة عن منطقتهم

واصل صباح اليوم الست، العشرات من مواطني دوار أولاد الشيخ على مستوى بلدية الظهرة بولاية الشلف، إحتجاجم بقطعهم للطريق الرابطة بين الظهرة مركز بولاية الشلف وأولاد بوغانم بولاية مستغانم بالحجارة والمتاريس.

في وقت قام فيه بعض المحتجين على نصب خيمة وسط الطريق للإعتصام بها مطالبين بتدخل والي الولاية لخضر سداس، للوقوف على الظروف الصعبة التي يتخبطون فيها منذ سنوات بسبب عدم إستفادة منطقتهم النائية من المشاريع التنموية التي من شأنها فك العزلة على ما يقارب 400 عائلة لا تزال تعاني الإقصاء والتهميش بأولاد الشيخ والمداشر المجاورة لها.

في ذات السياق تحدث عدد من المواطنين المحتجين للنهار اونلاين، بمرارة عن النقائص المسجلة بهذه المنطقة المصنفة من أبرز مناطق الظل بالولاية، حيث أشاروا إلى إهتراء الطريق التي تربطهم بالعالم الخارجي على طولي مسافة تقدر ب 9 كلم وإنعدام شبكة الصرف الصحي إلى جانب ندرة الماء الصالحة للشرب.

كما أكد هؤلاء المواطنون بأن هذه المادة الحيوية تصل حنفياتهم مرة في الشهر من خزان سيدي موسى، في وقت تتوفر فيه منطقتهم على خزان أنجز من ما يقارب 10 سنوات إلا أنه لم يوضع حيز الخدمة إلى حد الساعة لأسباب تبقى مجهولة، يضاف إلى كل هذا إنعدام النقل المدرسي وحصص السكن الريفي.