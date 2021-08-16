الشلف: مواطن يحول مفرغة عمومية إلى مشتلة بأولاد بن عبد القادر

بادر أحد المواطنين إلى تحويل مفرغة عمومية إلى مشتلة على مستوى حي العقيد عميروش أيت حمودة ببلدية أولاد بن عبد القادر في ولاية الشلف.

في ذات السياق طالب المدعو بوطبل علي، صاحب هذا المشروع الإستثماري الفريد من نوعه في المنطقة بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس، لأجل مساعدته على تسوية وضعية القطعة التي يستغلها من قبل أملاك الدولة وذلك بغية تمكينه من تطوير هذه المشتلة.

وأشار ذات المتحدث إلى حصوله على رخصة إستغلال من طرف مصالح بلدية أولاد بن عبد القادر تحت رقم 151 / 2017، كما عبر عن عميق إستيائه من الصمت الذي لزمته الجهات الوصية والتي لم تحرك حسبه أي ساكن لتجسيد التعليمات التي أسداها الوالي السابق مصطفى الصادق عند زيارته لهذه المستثمرة حيث أمر بتسوية وضعيتها في أقرب الآجال.

من جهة أخرى إستحسن عدد من مواطني المنطقة هذه المبادرة التي قدمت حسب تصريحاتهم إضافة لا تقدر بثمن لمدخل البلدية وخاصة وأن المكان الذي تم إستغلاله كمشتلة تتشكل من مختلف الورود والزهور كانت عبارة عن مفرغة عمومية، الحالة التي تتطلب تثمين الجهود المبذولة من قبل المستثمر لترقية الإنتاج.