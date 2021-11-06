الشلف: مياه الأمطار تتسرب إلى عشرات المساكن عبر 7 بلديات بالولاية

تسببت اليوم، الأمطار الغزيرة التي تتساقط منذ ليلة أمس في تشكل سيول جارفة في عدة مناطق ما تسبب في فيضانها نتيجة إنسداد البالوعات والمجاري المائية جراء الحجارة والأتربة التي طالتها ما جعل مياهها تتسرب إلى أزيد من 20 مسكن عبر 7 بلديات، ناهيك عن إنقطاع عدد من الطرقات بفعل إنزلاق الأتربة والأوحال.

في ذات السياق، أشار بيان مديرية الحماية المدنية، إلى أن مصالحها قد سجلت 12 تدخلا لأجل إمتصاص مياه الأمطار المتسربة إلى المنازل بإستغلال المضخات العائمة، حيث تم إمتصاص المياه الناجمة عن إنسداد قناه الصرف بحي 57 مسكن بتاجنة والتي تسربت إلى مسكنين.

إلى جانب تسجيل تدخل آخر لتصريف المياه المتسربة إلى 6 مساكن ببقعة فليتة بسيدي عكاشة، فضلا عن تدخل مماثل على مستوى بقعة المواضحية ببلدية بوزغاية أين تسربت المياه إلى عدة منازل مع تسجيل تشقق جدران أحد المنازل، كما تدخلت ذات المصالح لإنقاذ شخص عالق بسيارته بمنطقة الميزاب ببلدية تاوقريت.

في وقت تدخلت فيه ذات المصالح لتصريف المياه المتسربة إلى عدة مساكن بمنطقة لاكابير بأولاد فارس، مع منع تسرب المياه إلى 4 مساكن بالأبيض مجاجة مركز بسبب إنسداد البالوعات، حدث هذا في وقت تدخلت ذات المصالح لإمتصاص المياه المتسربة داخل 7 مساكن بحي بن حطاب ببلدية الشلف.

كما أشار ذات بيان الحماية المدنية، إلى تسجيل تدخل آخر لإمتصاص المياه على مستوى بجاتب مخزن الخشب بميناء تنس بسبب إرتفاع منسوب المياه، مع تصريف المياه المتجمعة بحي لاكاف أمام مسجد سيدي زيان بعين أمران، مع فتح بعض الطرقات التي طالتها الحجارة والأتربة جراء السيول الجارفة العابرة لها في كل من منطقة سيدي عثمان ببلدية الظهرة والطريق الولائي 101