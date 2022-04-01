الشلف: مياه الأمطار تغمر مساكن ومحلات بعين أمران والحسنية

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية لتصريف مياه الأمطار المتسربة إلى داخل 3 محلات تجارية. إلى جانب مسكن فردي على مستوى حي la cave ببلدية عين أمران بعد تحول المسلك الرئيسي. وبعض المسالك بالحي المذكور إلى نقاط سوداء جراء تراكم المياه المحملة بالأوحال بها.

ليتم تصريف وإمتصاص المياه الناجمة عن تساقط أمطار غزيرة على المنطقة منذ ليلة أمس بواسطة المضخات العائمة.

في ذات السياق، تدخلت ذات المصالح لإمتصاص مياه الأمطار المتسربة داخل مسكنين على مستوى حي البرادعي ببلدية الشلف، بسبب إنسداد قنوات الصرف والبالوعات، قبل تصليحها وتصريف المياه المتسربة داخل المسكنين.

طالع أيضا: ناصري: تعليمات لإيجاد حلول لتراكم مياه الأمطار في الأنفاق