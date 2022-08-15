الشلف: نائب رئيس الأبيوي يزور جرحى حادث الحافلة بمستشفى الصبحة

أجرى عشية اليوم الإثنين، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بلحاج بن زيان نور الدين زيارة لجرحى حادث إنحراف حافلة نقل المسافرين بالمدخل الغربي لمدينة بوقادير، وذلك قصد الإطمئنان على حالتهم الصحية وهم يخضعون العلاج بمستشفى الشهيد سايح محمد ببلدية الصبحة في الشلف.

في ذات السياق، أكد ذات المسؤول الذي كلفه رئيس أبيوي الشلف بهذه المهمة، بأن 10 مصابين قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، فيما لا يزال 7 أخرون يخضعون للعلاج وحالتهم مستقرة، كما نفى بلحاج الأخبار التي تدولتها بعض الصفحات بخصوص حاجة المستشفى المتبرعين بالدم لإنقاذ الجرحى.