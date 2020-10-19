الشلف: ناجحان في البكالوريا بمؤسسة الطفولة المسعفة يستفيدان من رحلة إلى تونس

إستقبل اليوم الإثنين مدير النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية الشلف دهيمي عبد القادر المقيمان الحائزان على شهادة البكالوريا فاروق ومراد من مؤسسة الطفولة المسعفة بتنس بمقر المديرية.

وهذا بحضور الطاقم المشرف عليهما وعدد من إطارات المديريةالوصية.

في ذات السياق نوه ذات المسؤول بالمجهودات التي بذالها الناجحان في بكالوريا دورة 2020 في وقت وعد به بلقاء تكريمي نظير صنعهما للإستثناء على المستوى الوطني.

كما أكد تكفله برحلة خاصة لهما إلى تونس الشقيقة لمدة 7 أيام تقديرا وعرفانا المجهودات المبذولة من قبلهما من داخل مؤسسة الطفولة المسعفة.