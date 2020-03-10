الشلف: نتائج سلبية لحالتين مشتبه إصابتهما بفيروس كورونا

تبعا لنتائج تحاليل معهد باستور للحالتين المشكوك فيهما الاصابة بفيروس كورونا والتي اتت سلبية.

فإن مديرية الصحة لولاية الشلف أصدرت بيانا مساء اليوم تطمئن جميع سكان ولاية الشلف انه لا توجد اي حالة مشتبه فيها اومؤكدة اصابتها بفيروس كورونا.

وعليه تطلب خلية الاعلام و الاتصال بذات المديرية من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر الاشاعات وعدم التهويل واخذ المعلومة من المصدر فقط.

كما تضيف خلية الاعلام ان اخذ سبل الوقاية واتباع نصائح وزارة الصحة والسكان لتجنب انتشار الوباء واجب على الجميع الأخذ به.