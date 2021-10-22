الشلف: نحو إتلاف 3882 بطاقة تعريف بيومترية في حال عدم سحبها قبل 12 نوفمبر!

أكد اليوم، بوعبيدة طارق رئيس المصلحة البيومترية على مستوى بلدية الشلف، بأن 3882 بطاقة تعريف بيومترية سيتم إتلافها في حال عدم سحبها من قبل أصحابها قبل تاريخ 12 نوفمبر.

وأشار ذات المسؤول في تصريح خص به إذاعة الشلف الجهوية، إلى أن أصحاب البطاقات التي سيتم إخضاعها للتلف وفق المنشور المنظم للعملية، سيجدون أنفسهم مجبرين على دفع ملبغ 1000 دج مع ملف جديد للحصول على البطاقة البيومترية.