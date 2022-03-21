الشلف: نحو فتح 8 أسواق تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك

أكدت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية التجارة لولاية الشلف، عن إنتهاء التحضرات لفتح 8 أسواق لعرض مختلف المنتوجات والسلع بأسعار تنافسية تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك.

في ذات السياق، أكدت ذات المصادر بأن مصالح التجارة، تولي أهمية كبيرة لضمان وفرة المواد ذات الإستهلاك الواسع. حيث من المنتظر فتح هذه الأسواق على مستوى البلديات الكبرى بالولاية على غرار بلديات الشلف. التي تم إفتتاح أول سوق مطلع الأسبوع الجاري في إنتظار إفتتاح أسواق. مماثلة في من بلديات تنس، أولاد فارس، سيدي عكاشة، بوقادير ووادي الفضة.

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شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في أول عملية تموين للأسواق بـ15 ألف طن من البطاطا بهدف تغطية إحتياجات السوق وضبط الأسعار.

وفي بيان للدبوان، فإن عملية تزويد الأسواق بهذه المادة الأساسية ستشهد تموين 38 نقطة بيع مباشرة موزعة على 24 ولاية عبر الوطن، منها 7 نقاط بيع بالعاصمة.

كما ستشمل ولايات عين الدفلى، تيبازة، المدية، تيزي وزو، وهران، تيارت، تلمسان، بجاية، غليزان، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، معسكر.

بالاضافة الى ولايات البليدة، قسنطينة، عنابة، قالمة، خنشلة، الطارف، برج بوعريريج، المسيلة، سطيف، البويرة والشلف.

وأضاف البيان أن هذه العملية التي تتم بالتنسيق مع متعاملين مخزنين منخرطين في نظام “سيربالاك”.

سيتم من خلالها توجيه مخزونات البطاطا مباشرة إلى المستهلك بسعر 60 دينار للكيلوغرام الواحد.

بالمقابل تندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم،

عملية ضبط تموين السوق بمادة البطاطا واسعة الاستهلاك وإحداث التوازن في فترة الفراغ.

وذلك الى غاية قرب موعد جني محاصيل البطاطا الأولية شهر أفريل المقبل في الولايات الساحلية على غرار مستغانم، تلمسان، سكيكدة وبومرداس.

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