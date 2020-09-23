الشلف.. نزيه برمضان يؤكد بأن العمل الجمعوي سيبقى الركيزة الأساسية للمجتمع

أكد اليوم الأربعاء مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج خلال تدخله في اللقاء التشاوري و التشاركي الذي جرت فعالياتها بدار الثقافة بالشلف بأن العمل الجمعوي سيبقى الركيزة الأساسية للمجتمع.

في ذات السياق قال برمضان بأن الحاكم هو الشعب و الميدان هو الفاصل بين الجمعيات الفاعلة وغير الفاعلة ، مضيفا إن الدولة والمجتمع المدني كليمتان متكاملتان ومفهومان متلزمان

وأن وجود مستشار مكلف بالحركة الجمعوية دليل قاطع على النية الصادقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إشراك المجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة للمجتمع للتقليل من الخطأ ومكافحة الفساد.

هذا ، وقد عرف هذا التشاوري التشاركي مشاركة فعالة لممثلي المجتمع المدني الذين إستغلوا الفرصة لطرح إنشغالاتهم وإقتراحاتهم بغرض رفعها إلى أصحاب القرار والتكفل بها خاصة بما تعلق بالعراقيل التي تعترض الجمعيات الفاعلة أثناء تأدية مهامها ميدنيا.