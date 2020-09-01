الشلف: نقل مخبر الكشف عن كورونا من الجامعة إلى مستشفى الأختان باج

كشف اليوم مصدر مسؤول على مستوى مديرية الصحة لولاية الشلف إلى أن مصالح هذه الأخيرة بصدد نقل مخبر الكشف عن فيروس كورونا من جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف إلى مستشفى الأختان باج المتخص في معالجة المرضى المصابين لكوفيد 19.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التدابير الوقائية التي من شأنها تسهيل مهمة تطبيق البرتوكول الصحي الذي إستحدثته وزارة التعليم العالي في ظل الظروف الإستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا.

وهذا لضمان إستكمال السنة الجامعية الحالية في أحسن الظروف والتحضير الجيد للسنة الجامعية 2020 / 2021