الشلف: هدم أساسات 3 بنايات فوضوية داخل الشريط الغابي بتنس

كشفت اليوم، مصادر محلية مطلعة، بأن السلطات المحلية التابعة الدائرة تنس ممثلة في كل من رئيس البلدية بمعية ممثلين عن فرقة شرطة العمران وفرقة الدرك الوطني ومقاطعة الغابات إلى جانب مفتش التعمير، قد نفذت عملية هدم مست البنايات الفوضوية التي تم الشروع في تشيدها داخل الشريط الغابي بمنطقة سيدي مروان.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فقد أسفرت هذه العملية هدم 3 أساسات وإعادة الأرضيات التي تم الإعتداء عليها إلى حالتها الأصلية مع تقييد شكوى ضد مجهول، إلى جانب نزع سياج حديدي داخل عقار تابع لمصالح الغابات.