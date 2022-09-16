الشلف: هذا ما ينتظره المواطنون من الوالي الجديد

ينتظر مواطنوا ولاية الشلف أن يعمل الوالي الجديد عطاء الله مولاتي، في إتجاه بعث مشاريع التنمية المحلية وحلحلة كل الملفات والمشاكل العالقة، فضلا عن تحسين ظروفهم المعيشية من خلال التكفل بمطالبهم ميدانيا.

في ذات السياق، أشار بعض المواطنون للنهار أونلاين، إلى وجود العشرات من الدواوير والمداشر التي لا تزال حسبهم بحاجة اليوم إلى مشاريع لفك العزلة عنها، إلى جانب إفتقار بعض الأحياء للتهيئة الحضرية، ناهيك عن عدم توفر بعض القرى إلى حد الآن على شبكتي الصرف الصحي والماء الشروب.

كما تحدث بعض المواطنون عن إستفحال ظاهرة البيروقراطية وعن عدم إلتزام عدد من المسؤولين المحليين بالتعليمات التي أصدرتها السلطات العليا في البلاد بخصوص التأشير على البريد الوارد إلى بعض الدوائر الإدارية ما يتطلب إعتماد إستراتيجية جديدة لترقية الخدمة العمومية في سبيل تحريك عجلة الإنتاج والإستثمار في شتى المجالات و القطاعات.

في وقت طالب فيه آخرون بضرورة مواصلة المجهودات المبذولة في سبيل دعم حظيرة السكن بمختلف الصيغ وتوسيع شبكات الطرقات من خلال تجسيد مشاريع إزدواجية الطريق على غرار المحور الوطني رقم 19 في جزئه الرابط بين تنس وعاصمة الولاية، فضلا عن المحور الولائي الرابط بين بلديتي الزبوجة و أم الدروع والطريق الإجتنابي الرابط بين الهرانفة وأولاد فارس.

إلى جانب هذا ينتظر مواطنوا ولاية الشلف، عمل الوافد الجديد على فتح جسور التواصل مع ممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني من خلال إشاركهم في تسطير وإعداد مخططات التنمية المحلية خدمة للمصلحة العامة.