الشلف: هذا ما ينتظره المواطنون والمجتمع المدني من الوالي الجديد

تحدث اليوم السبت عدد من مواطني وممثلي المجتمع المدني للنهار أونلاين عن أهم الإنشغالات المرفوعة إلى الوالي الجديد لخضر سداس.

أين طالب هؤلاء بضرورة إعادة النظر في الطريقة التي تسيير بها أشغال سكنات عدل بمنطقة الحسنية إذ تشهد تأخرا كبيرا في الإتجار.

فضلا عن التكفل بإنشغالات المستفيدين من 300 مسكن عدل بموقع تنس مشيرين إلى تجاوز أشغال الإنجاز 70 من المائة دون تسليم مقرات التخصيص لأصحابها.

إلى جانب دراسة إمكانية إنجاز مجمعات ريفية بالبلديات النائية والتكفل بالسكان المرحلين من الموقع المعروف ببنت لحول ببلدية واد اسلي.

مع حصر كل النقائص التي تتخبط فيها العشرات من القرى والمداشر التي تعاني العزلة في ظل إهتراء الطرقات وإنعدام الإنارة العمومية والكهرباء الريفية وشبكات المياه والصرف.

كما ناشد هؤلاء السكان الوالي الجديد بضرورة العمل في إتجاه القضاء على أزمة الإختناق المروري بمدينة الشلف من خلال إعادة النظر في مخطط السيير.

وفتح كل الممرات المغلقة بمحاذاة طريق المحجرة إلى جانب العمل في إتجاه تجسيد خط السكة الحديدية بالخط الرابط بين عاصمة الولاية الشلف ومدينة تنس.

في وقت طالب فيه البعض الآخر بضرورة تحسين الخدمة العمومية من خلال تفعيل خدمة التأشير على البريد الوارد إلى كل الهيئات بما فيها المراسلات الموجهة لوالي الولاية .

مع إشراك ممثلي الحركة الجمعوية دون أي إقصاء في إعداد مختلف البرامج المحلية و الولائية

كما ناشد هؤلاء الوافد الجديد بضرورة فتح تحقيق معمق في الإعتداءات التي تطال العقار التابع للدولة مع حماية العقار الفلاحي من الزحف الإسمنتي.