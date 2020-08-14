الشلف: هذه هي الشواطئ المعنية بإجراء الفتح يوم غد

أكدت اليوم مصادر مطلعة للنهار أونلاين بأن السلطات الولائية بالشلف قد رخصت بفتح 16 شاطئ من أصل 26 شاطئ بالولاية أمام المصطافين بداية من يوم غد 15 أوت 2020

وهذا تجسيدا لإجراء الفتح التدريجي الذي أقرته الوزارة الأولى وهذا شريطة إحترام البرتوكول الصحي الذي من شأنه الحد من تفشي فيروس كورونا .

في ذات السياق أشارت ذات المصادر فإن الشواطئ المعنية بالفتح تتوزع على 4 دوائر و 6 بلديات كما يلي :

– دائرة تنس

لشاطئ المركزي بلدية تنس

شاطئ مارينة. بلدية تنس

شاطئ واد القصب بلدية تنس

الشاطئ المركزي بلدية سيدي عبد الرحمان

شاطئ واد الزبوج بلدية سيدي عبد الرحمان

شاطئ الداتي بلدية سيدي عبد الرحمان شاطئ تاغزولت2 بلدية سيدي عبد الرحمان

شاطئ كاف كالة بلدية سيدي بد الرحمان

– دائرة بني حواء

شاطئ بني حواء

شاطئ بوشغال ببلدية واد قوسين

– دائرة المرسى

شاطئ تاغزولت

شاطئ المرسى 2

شاطئ عيد حمادي

شاطئ القلتة 1

– دائرة تاوقريت

شاطئ الدشرية 1 بلدية الظهرة

شاطئ الدشرية 2 بلدية الظهرة