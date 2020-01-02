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الشلف:  هزة أرضية بشدة 3 تضرب جنوب الولاية

أخبار الجزائر
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الشلف:  هزة أرضية بشدة 3 تضرب جنوب الولاية
بقلم م. فيصل

سجلت سهرة اليوم هزة أرضية في حدود الساعة 23 و07 د بشدة 3 على سلم ريشتر شعر بها سكان الشلف.

وحدد مركز الهزة حدد ب2 كلم جنوب الولاية


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=749925

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