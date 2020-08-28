الشلف: هلاك ثلاثينية غرقا وإنقاذ أخرى بشاطئ تاميست

لقيت فتاة تبلغ من العمر 34 سنة حتفها غرقا، وتم إنقاذ أخرى صاحبة 21 ربيعا، بالشاطئ غير المحروس تاميست التابع لبلدية الظهرة، في الشلف.

وتم انتشال الضحيتين وهما على قيد الحياة من قبل مواطنين كانوا بعين المكان في حدود الساعة الثالثة زوالا من نهار اليوم.

وتم استلامهما من قبل طاقم سيارة الإسعاف لوحدة الحماية المدنية بالمرسى من على متن سيارة مدنية، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة، وهما في طريقهما إلى عيادة المرسى، لكن لفظت إحداهما أنفاسها الأخيرة بذات العيادة.

ووجهت الحماية المدنية نداء إلى كل المصطافين القاصدين البحر بعدم التردد على الشواطئ غير المسموحة للسباحة حفاظا على أرواحهم، كونها لا تتوفر على شروط الأمن المطلوبة لإنقاذ حياة المواطنين.