الشلف: هلاك شخص غرقا وإنقاذ آخر بشاطىء واد الزبوج

لقي شخص مصرعه غرقا بشاطئ غير محروس في ولاية الشلف. فيما تم إنقاذ آخر من الموت.

وتدخلت ذات المصالح اليوم بعد تسجيل وفاة شخص غرقا يبلغ من العمر 50 سنة ينحدر من حي بن سونة بعاصمة الولاية. بشاطئ غير محروس وادي الزبوج التابع لبلدية المرسى. كما تم إنقاذ شخص آخر من الغرق بنفس الشاطئ يبلغ من العمر 37 سنة ينحدر من ولاية سيدي بلعباس.

الضحيتين تم إخراجهما من طرف مواطنين كانوا حاضرين في عين المكان. كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بعد تلقي الخبر لتحويل الضحيتين الى المصالح الاستشفائية لذات البلدية.

للاشارة تعتبر هذه الحادثة الحالة الاولى للوفيات غرقا عبر الشواطئ الممنوعة “غير المحروسة” بولاية الشلف منذ الفاتح من شهر جوان لهذه السنة.