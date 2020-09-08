الشلف.. هلاك طفلة خنقا بواسطة وشاح في فناء مسكنها

لقيت فتاة تبلغ من العمر 12 سنوات، حتفها، زوال اليوم الثلاثاء، بفناء مسكنها العائلي ببلدية أبو الحسن في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، نشرته على صفحتها بفايسبوك، وبعد وصول النجدة إلى عين المكان اتضح أن الفتاة وجدت مشنوقة بواسطة وشاح.

وحسب تصريح أم الضحية، فإن الضحية وجدت مشنوقة بوشاح، وليس اختناقا بحبل الأرجوحة كما تم الإعلان عنه سابقا هاتفيا لمصالح الحماية المدنية من طرف أحد جيرانها.

وتوفيت الطفلة، دون أن ينتبه لها أحد من أفراد العائلة، حسب تصريحات الحاضرين بعين المكان.

فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة الأسباب والظروف الحقيقة لهذه الحادثة.

وتقوم وحدة الحماية المدنية بسيدي عكاشة حاليا، بتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس.