الشلف: والي الشلف يعاين 5 مرافق قيد الإنجاز تحسبا للدخول الإجتماعي المقبل

عاين اليوم والي الشلف، لخضر سداس، 4 مرافق تربوية قيد الإنجاز تحسبا للدخول الإجتماعي المقبل، أين شدد على ضرورة الإلتزام بالمقاييس المتفق عليها في دفتر الشروط مع الإسراع في الآشغال لضمان إستلامها في الآجال المحددة.

حيث وقف ذات المسؤول رفقة الوفد المرافق له على مشروع إنجاز وتجهيز ثانوية في الأرضية التي كانت مخصصة لمتوسطة يوسف فلوح بالمدينة الجديدة فضلا عن معاينة مدى سير الآشغال بثانوية الشهيد العقيد بوقرة بالمنطقة 3 بحي الشرفة.

إلى جانب تفقد مدى سير الأشغال بمشروعي تهيئة مطعم وملعب بثانوية بلحاج بلقاسم نورالدين بحي الشارة ومعاينة قاعة الرياضة بثانوية علي شيهان بحي الحرية.