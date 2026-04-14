الشلف وتيارت: حجز قرابة 62 كلغ كيف معالج وتوقيف شخصين

تمكنت الفرق الجمركية بالشلف وتيارت، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، من حجز 61 كلغ و590 غ كيف المعالج. وهذا في عمليتين متفرقتين.

وافاد بيان المديرية العامة للجمارك، أن العملية الأولى جرت بولاية الشلف، حيث تم إحباط تهريب 60 كلغ و500 غ. وحجز مركبة سياحية وتوقيف شخص.

أما العملية الثانية فوقعت بولاية تيارت، تم حجز 1090 غ، توقيف شخص وحجز وسيلة نقل.

كما تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.