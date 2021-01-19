الشلف: وزارة التربية الوطنية تنهي مهام مدير التربية بالنيابة

أفادت اليوم مصادر للنهار أونلاين، بأن وزارة التربية الوطنية قد أنهت مهام عابد عطوي مدير التربية بالنيابة لولاية الشلف.

في وقت أكدت ذات المصادر بأن الجهة الوصية بالتنسيق مع السلطات الولائية ستشرف على تنصيب المدير الجديد خلال الساعات القادمة.

ويتأتي هذا على خلفية الطلب الذي رفعه تكتل نقابات التربية خلال الأيام الأخيرة إلى السلطات العليا بالبلاد .

وكذا بغرض التدخل العاجل لإحداث تغيير على رأس مديرية التربية لولاية الشلف.

وهذا بالنظر إلى الملفات العالقة والتركمات الكثيرة التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، وبعد رفضه التجاوب مع الشركاء الإجتماعين.

خاصة بعد مطالبتهم بعقد جلسة لمناقشة جملة من المطالب التي جاءت في البيان الأول للتكتل النقابي.