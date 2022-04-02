الشلف: وزيرة التضامن تعطي إشارة إنطلاق قافلة رمضان آمن

أشرفت اليوم السبت، وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة كوثر كريكو، على إعطاء إشارة إنطلاق القافلة التضامنية التحسيسية. تحت شعار رمضان آمن دون تبذير في ولاية الشلف. بحضور الوالي لخضر سداس والقائمين على القافلة التي من المنتظر أن تحوب 35 بلدية بالولاية.

كما قامت وزيرة التضامن الوطني بالوقوف على واقع قطاع التضامن بولاية الشلف من خلال معاينتها للمركز النفسي البداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا على مستوى حي السلام الذي تسييره جمعية أمل، أين تفقدت أجنحة هذا المرفق.

قبل تنقلها رفقة الوفد المرافق لها إلى مؤسسة الطفولة المسعفة بالمركب الإجتماعي الشهيد محجوب عرايبي أعمر بوادي الفضة أين أشرفت على إنطلاق الطبعة الثانية لمسابقة حفظ القرآن الكريم لفاىدة أطفال مؤسسات الطفولة المسعفة والمراكز المتخصصة.

إلى جانب تفقدها لسوق الرحمة على مستوى المطعم الجامعي طالب عبد الرحمن وسط مدينة الشلف، أين وقفت ميدانيا على نشاط النساء الريفيات والمكثات بالبيوت من المستفيدات من برنامج الأسرة المنتجة والقرض المصغر.

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