الشلف: وزير الري يسدي توجيهات وتعليمات صارمة

استمع وزير الري، طه دربال، بمقر ولاية الشلف، إلى عرض تقني شامل حول واقع الخدمة العمومية للمياه بالولاية. قدمه المدير الولائي للري.

وتطرق العرض إلى مختلف المحاور المتعلقة بقطاع الري، لاسيما التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير. وحماية الولاية من خطر الفيضانات، إضافة إلى الري الفلاحي.

وخلال مداخلته، شدد الوزير على جملة من التوجيهات. أبرزها ضرورة إتمام المشاريع قيد الإنجاز في آجالها التعاقدية مع احترام المعايير التقنية. وتسجيل عمليات تنموية ذات آفاق مستقبلية تلبي تطلعات المواطنين، وفق سلم الأولويات. وسعي قطاع الري إلى مرافقة التنمية بالولاية في مختلف المجالات.

كما أكد على ضرورة التحكم الأمثل في تسيير المورد البشري. وتوسيع اعتماد الرقمنة في التسيير من أجل التحكم الأمثل في توزيع المياه وتحسين جودة الخدمة العمومية. وتثمين وصيانة منشآت الري وتجهيزها مع تحسين مردودية الشبكات والمنشآت .اعتماد الاستشراف ووضع خطط وحلول بديلة لمواجهة مختلف التحديات. تثمين المياه المستعملة المصفاة واستغلالها كمصدر مائي ثانٍ. إضافة إلى تسجيل عمليات جديدة حسب سلم الأولويات. ومحاربة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي للمياه لما لها من تأثير سلبي على التوزيع العادل للمياه.

وفي ختام مداخلته، ثمن الوزير الجهود المبذولة من طرف القائمين على الخدمة العمومية للمياه بالولاية. داعيًا إلى مواصلة العمل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.