الشلف: وزير الشؤون الدينية يثمن الدور الفعال للخطاب المسجدي

ثمن اليوم، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي. في الكلمة التي ألقاها في إفتتاح فعاليات الندوة الوطنية لإطارات الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الشلف. الدور الفعال الذي لعبه الخطاب المسجدي في الجزائر قبل الإستقلال وخلال مرحلة البناء والتشييد.

مشيرا إلى أنه رافق الأمة في نهضتها، ومن هنا على الجميع كل من موقعه المساهمة في بناء المساجد. لما لها من رسالة نبيلة جنبت الشعب الجزائري الحملات المغرضة التي تستهدف الوطن كل مرة.

كما تحدث بلمهدي عن نشاط المدارس القرأنية التي تضم اليوم حوالي مليون طالب. الحالة التي تتطلب مرافقة القائمين عليها لمواصلة العمل في إتجاه دعم وتوسيع هذه الهياكل الدينية حتى تستقبل أبناء الجزائر. وتجعلهم على أتم الإستعداد لحمل رسالة العلماء.

وكان الدكتور يوسف بلمهدي قد أشرف اليوم على تنصيب 4 ورشات في إطار تنفيذ جدول الأعمال. الذي تم إعداده لإنجاح أشغال الندوة الوطنية لإطارات الشؤون الدينية والأوقاف التي ستتواصل فعالياتها إلى غاية يوم غد الأحد. كما قام الوزير والوفد المرافق له بإفتتاح الطبعة الثانية لمسابقة حامل القرآن الكريم بمقر إذاعة الشلف الجهوية.

فضلا عن تكريم 4 حافظات للقرآن الكريم بالمدرسة القرآنية للمسجد العتيق ببلدية وادي أسلي و على وضع حجر الأساس لمسجد الأمة على مستوى حي بن سونة، والجدير بالذكر بأن الوزير بلمهدي كان قد أشرف أول أمس الجمعة على تدشن مسجد الخلفاء الراشيدين ببلدية الشطية.

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أشرف اليوم، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، على تدشين مسجد الخلفاء الراشدين ببلدية الشطية بمعية الوفد المرافق له و بحضور السلطات الولائية يتقدمها الوالي لخضر سداس.

حيث من المنتظر أن يواصل الوزير يوسف بلمهدي، زيارته لولاية الشلف يوم غد السبت من خلال إشرافه على إفتتاح فعاليات الندوة الوطنية لإطارات الشؤون الدينية و الأوقاف على مستوى فندق الميرادور و التي ستمتد أشغالها إلى غاية يوم 27 مارس الجاري.