الشلف: وزير الشباب والرياضة يعاين مشروع إنجاز مضمار ألعاب القوى بالزبوجة

عاين مساء اليوم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي مشروع إنجاز مضمار ألعاب القوى بمنطقة كورناف ببلدية الزبوجة، وذلك في إطار زيارة عمل إلى ولاية الشلف تدوم يومين.

حيث أكد خالدي بأن هذا المشروع الهام سيبقى بالمنطقة على أن يتم بعث أشغال الإنجاز فيه من جديد بعد توقفها خلال الفترة الأخيرة وسط تداول أخبار عن تحويل المشروع إلى مكان آخر.

هذا وتتواصل يوم غد الخميس زيارة العمل لتشمل محطات أخرى تتضمن تدشين 4 هياكل رياضية تتمثل في المسبح الجواري على مستوى حي البدر ببلدية الشلف إلى جانب دار وبيت الشباب فضلا عن المركب الرياضي ببلدية سيدي عبد الرحمن.

فيما من المنتظر إمضاء على إتفاقيات تخص التسيير الجزئي للنشاط بين ديوان مؤسسات الشباب وعدد من الجمعيات.

كما سيشرف وزير الشباب والرياضة على توزيع 10 حصص من العتاد الرياضي على المدارس الإبتدائية بمدرسة الشهيد خلفاوي محمد ببلدية الشلف إلى جانب زيارة المركز الجهوي لتحضير المواهب والنخب الرياضية.