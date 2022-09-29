الشلف: وزير الصحة يشرف على وضع 4 مرافق صحية حيز الخدمة

أشرف اليوم الخميس، وزير الصحة عبد الحق سايحي، خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية الشلف، على وضع 4 هياكل صحية حيز الخدمة ويتعلق الأمر بكل مستشفى 60 سرير بعين أمران، العيادة المتعددة الخدمات ببوزغاية مركز، مركز خاص لتصفية وتشخيص الدم بأم الدروع مركز، فضلا عن عيادة خاصة على مستوى حي النصر ببلدية الشلف.

في ذات السياق، قام وزير الصحة رفقة والي الشلف عطا الله مولاتي والوفد المرافق لهما، بالتنقل إلى حي بن سونة ببلدية الشلف لمعاينة مشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان الذي بلغت فيه الأشغال 90 بالمائة.

أين أكد على ضرورة الإسراع في إتمام أشغال الإنجاز قصد تمكين الجهات الوصية من تجهيز وتأطير هذا المرفق الهام ووضعه حيز الخدمة لتقديم الخدمات المنتظرة منه.