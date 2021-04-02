الشلف: وزير الفلاحة يسدي تعليمات للتكفل بإنشغالات منتجي الطماطم

أسدى وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، من ولاية الشلف، تعليمات إلى المسؤولين للتكفل بإنشغالات منتجي الطماطم.

وتحدث منتجو الطماطم في لقاءهم مع الوزير عن المشاكل التي تعترض طريقهم، وخاصة أثناء عملية تسويق محاصيلهم إلى المصانع.

وأشاروا لمكوث أغلبيتهم بطوابير لمدة فاقت 10 أيام خلال الموسم المنصرم، ما تسبب في فساد بضاعتهم جراء إرتفاع درجة الحرارة.

وقد كلفتهم هذه الحالة خسائر كبيرة، ناهيك عن الندرة المسجلة في مياه السقي.

في ذات السياق أكد حمداني بأن أزمة قلة المياه سيتم حلها بصفة نهائية.

وسيتم تخصيص مليوني متر مكعب من مياه سد سيدي يعقوب بأولاد بن عبد القادر، لسقي المساحات المزروعة عبر تراب الشلف.

وبخصوص المشاكل التي تعترض عملية التسويق منتوج الطماطم، أمر بعقد لقاء يجمع مسؤولي قطاع الفلاحة بالشلف ومنتجي الطماطم وأصحاب المصانع.

وهذا قصد تنظيم عملية التسويق والبحث عن سبل إزالة كل العراقيل التي تعترض طريق المنتجين.